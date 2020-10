Anti-Baby-Pille: Gefährlich für Frauen? Unmöglich für Männer? - MrWissen2go EXKLUSIV

Kaum ein Verhütungsmittel ist so beliebt wie sie: Die Anti-Baby-Pille. Aber ist sie wirklich so harmlos, wie gerne suggeriert wird? Wo liegen die Gefahren? Und warum gibt es so etwas nicht für Männer? Antworten darauf gibt dieses Video.

