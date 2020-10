Das passiert, wenn ein Atomkrieg ausbricht

Nordkorea will sein Atomprogramm schrittweise beenden. Zumindest offiziell. Aber macht das die Welt tatsächlich sicherer? Was würde im Falle eines Atomkriegs passieren? Darum geht es in diesem Video.

10 min 10 min 06.06.2018 06.06.2018 UT UT Video herunterladen