Der Amazonas brennt! Warum das vielen egal ist - #mirkosmeinung

In den vergangenen Wochen ist ein nicht unerheblicher Teil des größten zusammenhängenden Regenwalds der Welt verbrannt. Vor allem in Brasilien und Bolivien wüten im Amazonasgebiet unzählige Feuer. In Deutschland bekommt man davon relativ wenig mit - obw...

10 min 10 min 27.08.2019 27.08.2019 UT UT Video herunterladen