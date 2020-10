Der Krieg in Syrien erklärt

Seit sieben Jahren wird in Syrien gekämpft - aber warum eigentlich? Und wer kämpft dort gegen wen? Dieses Video gibt einen aktuellen Überblick über die Situation in Syrien und versucht zu erklären, warum ein Frieden so schwierig möglich ist.

10 min 10 min 07.03.2018 07.03.2018 Video herunterladen