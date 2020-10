Der Migrationspakt neutral erklärt

Über kaum ein anderes politisches Thema wird momentan so heftig gestritten wie über den Migrationspakt der Vereinten Nationen. Der "Global Compact for Migration" wird sowohl gehasst als auch geliebt - aber: Warum polarisiert er so? Darum geht es in dies...

11 min 11 min 28.11.2018 28.11.2018 UT UT Video herunterladen