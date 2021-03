Geheimnisvollstes Land der Welt? Der Vatikan.

Der Vatikan ist als Staat ziemlich paradox: Offen für alle, mit Grenzen, an denen nicht kontrolliert wird - aber dann doch in vielen Bereichen sehr exklusiv und geheimnisvoll. Was ist das für ein Land, das so klein ist, dass man innerhalb von ein paar M...

15 min 15 min 20.12.2020 20.12.2020 UT UT Video herunterladen