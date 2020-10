Jugendliche Kinderporno-Händler: Erschreckender Trend - MrWissen2go EXKLUSIV

Wenn es um die Verbreitung von der Kinderpornos geht, denkt man in der Regel an Kriminelle, die das Material im Darknet anbieten und austauschen. Seit einiger Zeit werden in Deutschland aber immer häufiger auch Jugendliche direkt oder indirekt zu Händle...

11 min 11 min 03.12.2019 03.12.2019 UT UT Video herunterladen