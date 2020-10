Was wäre, wenn es die DDR noch gäbe?

Seit knapp 30 Jahren ist Deutschland wiedervereinigt, die Deutsche Demokratische Republik (DDR) ist Geschichte. Was wäre aber, hätte es diese Wiedervereinigung nie gegeben? Wie würde es in den beiden Deutschlands heute aussehen? Darum geht es in diesem ...

12 min 12 min 09.07.2019 09.07.2019 UT UT Video herunterladen