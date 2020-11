7 besondere US-Präsidenten der Geschichte

Die Wahlen in den #USA stehen an. Am 3. November wählen die US-Amerikaner einen neuen Präsidenten: Wird es Donald Trump oder Joe Biden? Das werden wir noch erfahren. In der Zeit lohnt sich ein Blick zurück in die Geschichte der USA: In dieser Folge sch...

10 min 10 min 29.10.2020 29.10.2020 UT UT Video herunterladen