Der 11. September 2001 und seine Folgen

Der 11. September 2001. An diesem Tag verüben islamistische Terroristen Anschläge auf das World Trade Center in New York City und das Pentagon in Washington. Fast 3.000 Menschen sterben an dem Tag. Die Welt ist geschockt.9/11, ein Ereignis, das alles ve...

11 min 11 min 09.09.2021 09.09.2021 Video herunterladen