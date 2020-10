Die Geschichte der Deutschitaliener I Geschichte

Grande amore? So kann man die deutsch-italienischen Beziehungen vielleicht nicht immer beschreiben. Dabei fängt das Verhältnis so gut mit der Italienbegeisterung ab dem 18. Jahrhundert an. Deutsche Künstler, Schriftsteller, Architekten und Freidenker si...

9 min 9 min 07.04.2020 07.04.2020 UT UT Video herunterladen