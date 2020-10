Game of Thrones - Die historischen Vorbilder der Serie I Geschichte

Game of Thrones - eine Serie, die so viele Zuschauer begeistert in Atem gehalten hat, geht nun ihrem Finale entgegen. Zeit für uns, einmal auf die historischen Vorbilder zurück zu blicken, welche die Fantasie-Romane inspiriert haben. Denn George R.R. Ma...

8 min 8 min 16.05.2019 16.05.2019 UT UT Video herunterladen