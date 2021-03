79 GRAMM ZUCKER! Was uns ViktoriaSarina über ihren Keksteig lieber verschweigen! ()

Ist denen unsere GESUNDHEIT egal?! YouTuber lieben Süßigkeiten. VIKTORIASARINA vermarkten inzwischen zum Beispiel eine eigene TORTE und eigenen KEKSTEIG. Gesund sind die Sachen eher nicht. Wir haben uns gefragt: Was ist drin in den Produkten, die die In...

14 min 14 min 21.03.2021 21.03.2021 UT UT Video herunterladen