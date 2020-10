ALTER SONG? ? DSDS 2018 Marie Wegener "Königlich" - Bohlen covert sich (mal wieder) selbst? ?

Oha! Der neue Song von Marie Wegener erinnert uns verdächtig an VIELE alte Songs von Dieter Bohlen. Hat das DSDS - Urgestein etwa bei sich selbst geklaut? So hat er das ja bei Pietro Lombardi auch einst getan. Wir bleiben auf jeden Fall dran an der Sache!

4 min 4 min 08.05.2018 08.05.2018 Video herunterladen