OHA! DESHALB klingt Netflix & Chill von Kay One feat. Mike Singer SO BEKANNT! ????

Oha! Mike Singer und Kay One haben einen neuen Song rausgebracht: Netflix & Chill. Wir hatten tagelang einen Ohrwurm weil uns "Netflix & Chill" so bekannt vorkam. Ob Mike Singer und Kay One den Song extra so produziert haben, damit er uns gleich gefällt...

2 min 2 min 29.05.2018 29.05.2018 Video herunterladen