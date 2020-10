Operation Fridays For Future - Detective PPP

Die Fridays For Future Demonstrationen der Schüler rund um den Planeten polarisieren aktuell extrem. Denn jeden Freitag demonstrieren wir Schüler gegen die Klimapolitik - aber was steckt wirklich dahinter? Welche perversen Sprüche eignen sich am besten ...

10 min 10 min 02.04.2019 02.04.2019 Video herunterladen