WAS STRESST JUGENDLICHE AM MEISTEN? - Professor PPP

Immer mehr Jugendliche leiden aufgrund von Stress an Depressionen und Burn-Out. Das belegen neuste Studien der Kaufmännischen Krankenkasse. In diesem Video versuche ich die in der Studie untersuchten Hauptstressfaktoren vorzustellen und damit eine Antwo...

5 min 5 min 31.01.2020 31.01.2020 Video herunterladen