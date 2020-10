36 Fragen zum Verlieben – das können sie wirklich

Einfach die 36 Fragen zum Verlieben gegenseitig mit dem Date beantworten und tada, love is in the air! Klingt irgendwie zu schön, um wahr zu sein, oder? Die Befürchtung hatte ich auch und habe mir die Studie, die die Liebeswirkung der 36 Fragen angeblic...

10 min 10 min 22.04.2020 22.04.2020 Video herunterladen