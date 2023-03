Soziale Angststörung - So wirst du sie los - psychologeek

Was, wenn man so krasse Angst hat, dass man sich nicht mehr unter Leute traut? Dann leiden Menschen häufig an einer Angststörung. In diesem Video geht es um die Behandlung der sozialen Angststörung und wir schauen uns an, warum es so wichtig ist, sich s...

Videolänge: 9 min Datum: 13.03.2023 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.03.2028 Video herunterladen