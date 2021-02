Stress pur! - das passiert mit uns, wenn wir uns verlieben

Wenn man so richtig verliebt ist, möchte man am liebsten Tag und Nacht mit dieser einen Person verbringen und kann gefühlt an nichts anderes mehr denken. Love is in the air … äh, in the brain! (Wer von euch hat jetzt auch einen Ohrwurm? :D). Aber was ge...

12 min 12 min 19.01.2021 19.01.2021 UT UT Video herunterladen