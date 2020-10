CHEMNITZ: Den NAZIS ist das Opfer EGAL

Dass die Nazis ihre Randale in Chemnitz als „Trauermarsch“ für den getöteten Daniel H. verkaufen wollen, ist nichts als ein schlechter Witz – wenn er noch am Leben wäre, hätten sie ihn (kubanische Wurzeln) genau so durch die Straßen gejagt, wie die ande...

4 min 4 min 28.08.2018 28.08.2018 UT UT Video herunterladen