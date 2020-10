Hollywood & Diktaturen

Vielleicht ist es euch schon aufgefallen: In immer mehr Filmen rettet China am Ende den Tag und immer öfter kommen die Vereinigten Arabischen Emirate in Hollywood-Blockbustern vor. Warum dreht Hollywood heute so oft in Diktaturen? Es geht immerhin um...

6 min 6 min 03.03.2017 03.03.2017 Video herunterladen