Bestatter-Azubis - an dieser Schule wird beerdigt

Gräber ausheben, Kapellen dekorieren, Münder zunähen – all das lernen Bestatter-Azubis in der Berufsschule. In Münnerstadt gibt es einen Übungsfriedhof genau zu diesem Zweck, hier kann man buddeln und baggern, ohne Angehörige zu stören. Theresa ist im z...

11 min 11 min 13.11.2019 13.11.2019 UT UT Video herunterladen