Suchtklinik wegen Cannabis

Zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland kiffen regelmäßig. Für die meisten ist es das perfekte Mittel zum Entspannen und Runterkommen. Was viele aber nicht wissen: Das Cannabis von heute hat sich durch die Züchtung stark verändert. In den letzten ...

12 min 12 min 30.01.2019 30.01.2019 UT UT Video herunterladen