Trisomie 21: So ist es für die große Schwester

Mari ist 21 Jahre alt und hat das Down Syndrom. Seine Schwester Tabea ist 28 und verbringt jede freie Minute mit ihm. Wie ist das, wenn ein Geschwisterteil besondere Aufmerksamkeit braucht und was heißt das für das eigene Leben? Das Down Syndrom ist ge...

