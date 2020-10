Manos: The Hands of Fate ist wohl der schlechteste Film aller Zeiten. Sogar neben Klassikern wie The Room oder Sharknado glänzt Manos durch seine Schlechtigkeit. Der Schnitt, ungewollt komische Dialoge, zugedröhnte Schauspieler und eine völlig verwirren...

7 min 7 min 16.09.2020 16.09.2020 UT UT Video herunterladen