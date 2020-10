Podcast - Julius Kraft - Romeo und Julius

Bin ich nach dem Verlust der großen Liebe, wieder bereit zu daten? Diese Frage stellt sich Julius Kraft in seinem neuen Buch 'Romeo und Julius' und macht sich auf die Suche nach der nächsten großen Liebe. In 25 Dates. In unserer letzten Lesung vor der S...

43 min 43 min 20.07.2019 20.07.2019 Video herunterladen