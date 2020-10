Podcast - Svenja Gräfen - Freiraum

<p>Jeder, der in den vergangenen Monaten umgezogen ist, weiß: das kann sehr anstrengend sein. Hohe Mietpreise, wenig Auswahl, viel Konkurrenz. Und dazu die Frage: Wie will ich überhaupt wohnen? Wo fühle ich mich wirklich gut? Und wie bekomme ich am meis...

44 min 44 min 12.05.2019 12.05.2019 Video herunterladen