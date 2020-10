Alkohol in der Schwangerschaft: Die schlimmen Folgen - STRG_F

„Ach komm, das eine Glas Sekt...“ So denken offenbar viele. Schätzungsweise jede vierte Frau in Deutschland trinkt auch in der Schwangerschaft weiter Alkohol. Dass das zum falschen Zeitpunkt den ungeborenen Kindern schwer schaden kann, haben die Halbbrü...

11 min 11 min 19.03.2019 19.03.2019 UT UT Video herunterladen