Folterer: Wie tickt der rätselhafte Mr. X? - STRG_F

Jahrelang hat Journalist John Götz recherchiert und Akten durchforstet. Am Ende hat er den Mann gefunden, der sich selbst Mr. X nennt.Mr. X hat in Guantanamo Insassen gefoltert, um an Informationen und Geständnisse zu kommen. Unter den Gefangenen: Moham...

Videolänge: 18 min Datum: 14.09.2021 : UT Video herunterladen