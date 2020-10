League of Legends: Schiedsrichterin Yuli erzählt, was hinter den Kulissen der Worlds abgeht - #3

Wie in jedem Wettbewerb gibt es auch im Esports Schiedsrichter. Diese Woche sprechen wir in unmuted mit Yuli – Referee in der höchsten europäischen Liga für League of Legends, der LEC. Was macht eine Esports-Schiedsrichterin? Was passiert, wenn sich ein...

