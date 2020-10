Katja Krasavice: Ihre HATER-Ansage! - vibes.news mit Sonny Loops

Wie sagt man doch gleich: Gut geklaut ist halb gewonnen. Das haben sich die Jungs von 5 SECONDS OF SUMMER wohl vermeintlich auch gedacht & haben jetzt eine fette Klage am Hals! Außerdem hat Katja Krasavice sich in der letzten Woche noch offener als sons...

10 min 10 min 08.08.2019 08.08.2019 Video herunterladen