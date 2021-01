9/11 - Das steckt hinter den Verschwörungstheorien - Verschwörung aktuell

Sie ist die Mutter aller Verschwörungstheorien - der elfte September 2001. Die Türme in New York lagen noch nicht am Boden, da schrien die ersten schon nach Betrug. Viele Jahre später haben wir einen Blick auf die Verschwörungstheorien geworfen und gepr...

9 min 9 min 10.09.2018 10.09.2018 Video verfügbar Video herunterladen