Das Anti-Aging Geheimnis von Germanys next Topmodel - Warum GNTM immer noch läuft - WALULYSE

Staffel 13! Heidi sucht immernoch Topmodels und Millionen schauen zu. Statt Altersschwäche erlebt die Show so etwas wie einen zweiten Frühling. Was ist Heidi's Formel für ewige TV-Jugend? 13 Staffeln GNTM, 13 mal ein neues Topmodel von Germany. An die ...

7 min 7 min 01.03.2018 01.03.2018 Video herunterladen