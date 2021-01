Der 8K Fernseher von Sharp: Die Zukunft oder nur was für Opfer? - WALULYSE

Das nächste Level ist da:8K-Auflösung! Und das, obwohl es noch kaum Programme in 4K zu sehen gibt. Gibt's trotzdem Gründe, sich den neuen 8K Fernseher zu kaufen? Wir haben uns angeschaut was der neue Sharp Aquos 8K LC-70X500 kann - und was man sich dam...

7 min 7 min 26.03.2018 26.03.2018 Video verfügbar Video herunterladen