Gras in Kanada jetzt legaler als in Holland - COMMUNITY SERVICE

Das Småland für alle, die kommentieren, liken und die Glocke drücken - der Community Service! Wir sind wieder da und schauen uns an, was ihr kommentiert habt, wer uns am meisten zum Lachen gebracht hat und schreiben wieder eine Kacktasse aus! Und: Wer i...

10 min 10 min 25.10.2018 25.10.2018 Video herunterladen