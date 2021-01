Warum hab ich einen Ohrwurm und wie werde ich ihn los?! - WARUM EIGENTLICH?

Womit hab ich das ver-dieeent? Ohrwürmer wie "Last Christmas" treiben uns zur Weißglut. Wir erklären, warum sich manche Hits in unseren Köpfen fetsetzen und wie man den Ohrwurm wieder loswird. Rein ins Kaufhaus, Last Christmas gehört, raus aus dem Kauf...

4 min 4 min 18.12.2017 18.12.2017 Video verfügbar Video herunterladen