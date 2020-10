Brexit: Gags & Facts - WALULIS DAILY

Das englische Parlament bietet in Zeiten von Brexit hohen Unterhaltungswert! Die Parlamentarier haben gestern Premierminister Boris Johnson ordentlich in die Suppe gespuckt, denn der will den Brexit ohne Deal. Warum das ganze Drama dennoch etwas Positiv...

8 min 8 min 05.09.2019 05.09.2019 Video herunterladen