Corona-Virus: Wie viel Panik muss sein? - WALULIS DAILY

Der Corona-Virus hält die Welt in Atem! Jetzt gibt’s auch in Deutschland die ersten bestätigten Fälle. Vermeintlicher Ansteckungssort: Die Firma Webasto in Stockdorf bei München. Und in China sitzen Deutsche in der Quarantänezone fest! Grund genug für d...

8 min 8 min 30.01.2020 30.01.2020 Video herunterladen