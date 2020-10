Höckes Interview-Abbruch: Der Aufreger erklärt - WALULIS DAILY

Björn Höcke wurde vom ZDF interviewt. Also zumindest ein Bisschen. Er hatte nämlich da grad keine Lust auf die Fragen und hat das Gespräch abgebrochen. Aber warum der Eklat? Was war so heikel an dem Interview? Was kann man einem AfD Politiker denn vorwe...

9 min 9 min 16.09.2019 16.09.2019 Video herunterladen