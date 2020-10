Klimastreik und Notstand! - WALULIS DAILY TURBO

Klimastreik! Klimanotstand! Klimakatastrophe? Wir zeigen euch, was heute in Sachen ‘Fridays for Future’ so abging und welche Maßnahmen die Europäische Union gegen den Klimawandel treffen will. Außerdem: Ein ganzes U-Boot voller Koks! Zudem unser Wochenr...

20 min 20 min 30.11.2019 30.11.2019 Video herunterladen