Vorschau 2020: US-Wahl, Brexit und mehr - WALULIS DAILY

2019! Was für ein wilder Ritt! Nicht nur die Geburtsstunde dieser kleinen Sendung hier, sondern auch von unvergessliche Ereignisse. Jetzt steht also 2020 vor der Tür. Wir haben die Redakteure, die noch nicht im Weihnachtsurlaub sind gefragt, was ihre Pr...

7 min 7 min 20.12.2019 20.12.2019 Video herunterladen