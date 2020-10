Apored im Knast, Merts Statement, Lucas Pizza uvm. - Best of YouTube 2017 (Teil 1)

Zusammen mit Walulis & Fabian Nolte blicken wir zurück auf ein ereignisreiches YouTube-Jahr 2017! Eure Meinung in die Kommentare... Viel Spaß! TEIL 2: SO 24.12.17 TEIL 3: MI 27.12.17 (Danke auch an die zauberhafte Stimme von Peter Rütten!)

13 min 13 min 19.12.2017 19.12.2017 Video herunterladen