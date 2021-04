Erkennst DU den Song? (mit Melissa Damilia)

Sie war Bachelorette, Love Island-Liebling und Schwarm von Pietro Lombardi. Heute will sie die goldene Ananas! Du willst in die Show? Dann schreib' Lieblingssong, guten Grund und dein kreatives Gastgeschenk in die Kommentare!

8 min 8 min 06.04.2021 06.04.2021 UT UT Video herunterladen