Feature mit Shirin David, Fuß-Ekel, Frauen im Rap, Hater uvm. - badmómzjay im Talk

Mit gerade erst 18 gehört badmómzjay schon zu dem freshesten, was Deutsch-Rap zu bieten hat. Wie sie den Weg an die Spitze schaffen will, warum es Frauen schwerer haben und wann das Feature mit Shirin David kommt - wir reden drüber. Yo!

