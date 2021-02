Brexit oder nicht? - Großbritannien kurz nach dem EU-Referendum 2016

"Vertraust Du in Politik?", fragt Hubertus Koch in einem dreckigen Pub im armen Stadtrand von Bristol. Die Brexit-Befürworter trinken und fluchen – vor allem über die EU.Die Brexit-Gegner in der Innenstadt zeigen sich feingeistig. Bei einer Open Mic N...

17.04.2016 17.04.2016 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen