Q&A - Little India in Chemnitz - Y-Kollektiv

Was genau ist eigentlich das indische Kasten-System? Und welche Beweggründe gibt es für Inder*innen, hier in Deutschland zu studieren? Der Film "Little India in Chemnitz" hat bei Euch einige Fragen aufgeworfen, die die Reporterin Mira in diesem Q&A auf ...

Videolänge: 11 min Datum: 18.08.2020 Video herunterladen