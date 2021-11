Q&A I Ayahuasca-Trip im Dschungel I Y-Kollektiv

Ob wir in Deutschland Ayahuasca legalisieren sollten, hat in den Kommentaren zu vielen Diskussionen geführt. Anne geht in ihrem Q&A zur Reportage "Ayahuasca-Trip im Dschungel" auf einige Eurer Kommentare ein. -------------------Link zur Reportage: https...

Videolänge: 12 min Datum: 10.03.2020 Video herunterladen