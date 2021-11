Q&A I Incels – Eine Welt voller Hass I Y-Kollektiv

Hassen Incels auch ihre eigenen Mütter? Und warum gehen sie nicht einfach in ein Bordell, wenn sie so sexuell frustriert sind? Johannes und Isabell gehen in diesem Q&A zu der Reportage "Incels – Eine Welt voller Hass" auf Y-Zwei unter anderem auf diese ...

Videolänge: 9 min Datum: 04.08.2020 Video herunterladen