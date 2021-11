Q&A I Was ist Luxus? I Y-Kollektiv

In dem Film "Was ist Luxus?" hat unser Reporter Dennis Leiffels Einblicke in das Leben der Superreichen in St. Moritz gewährt. Ihr habt zu dem Thema viel diskutiert und Euch ausgetauscht. Im Q&A greift Dennis noch einmal ein paar Eurer Kommentare auf.

Videolänge: 5 min Datum: 21.01.2020 Video herunterladen